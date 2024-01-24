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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, bir otomobil bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı ve ölenler hastaneye kaldırıldı.

Bitlis\'te kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
24.01.2024 - 15:01,
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BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Adilcevaz- Patnos kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Özgür Keskin'in kontrolünü yitirdiği 34 GJL 740 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ahmet Fidan yönetimindeki 29 AAP 732 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, altına girdi. Kazada, Hasancan Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu (70) hayatını kaybetti, sürücü Özgür Keskin de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ölen 2 kişinin cesediyle yaralı Keskin araçtan çıkartıldı. Özgür Keskin, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cesedi de otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

İlçede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan araca da yine ekipler müdahale etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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