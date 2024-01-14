Bitlis\'te Kar Yağışı Sonrası 100 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

BİTLİS'te 3 gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 100'ü yeniden ulaşıma açılırken, 165 yolun açılması için ise çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'te kar yağışı sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 80 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kardan kapanan 265 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda köy yollarından 100'ü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 165 yolun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. (DHA)