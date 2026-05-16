Bitlis'te Kardeş Hemşirelerin Özverisi

Bitlis'te aynı hastanede görev yapan hemşire kardeşler, hastaların iyileşmesi için büyük fedakarlık gösteriyor.

Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan hemşire Enver (40) ve kardeşi Emrah Şimşek (35), hastaların şifa bulması için 11 yıldır birlikte mesai yapıyor.

Memleketlerinde yıllardır aynı hastanede görevlerini özveriyle yerine getiren iki kardeş, omuz omuza vererek hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlıyor.

"Birlikte insanların hayatlarına dokunuyoruz"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Memurluğu Bölümü'nden 2009'da mezun olan 3 çocuk babası Enver Şimşek, AA muhabirine, insanların hayatına dokunmak ve faydalı olmak için hemşirelik mesleğini tercih ettiğini söyledi.

Meslek hayatında birçok zorlukla karşılaştığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Mesleğimin ilk yıllarında acil servisin sarı, yeşil ve kırmızı alanlarında kısa süre çalıştıktan sonra acil serviste görevlendirildim. Yaklaşık 2 yıl boyunca acil servis sorumlu hemşiresi olarak çalıştım. Daha sonra aynı serviste cerrahi müdahale birimine geçtim. O günden bugüne kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 11 yıldır cerrahi müdahale biriminde birlikte insanların hayatlarına dokunuyoruz."

"Hastalara daha verimli hizmet sunuyoruz"

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Evde Sağlık Teknikerliği Bölümü'nü 2012'de bitiren 1 çocuk babası Emrah Şimşek de mesleği seçmesindeki en büyük etkenin ağabeyi olduğunu ifade etti.

Memleketinde insanlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Şimşek, "Meslek hayatım boyunca birçok vaka ile karşılaştım ancak bunların en büyüğü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremiydi. Deprem sürecinde yaklaşık 10 gün boyunca UMKE görevlisi olarak hizmet verdik. Çadırda revir kurarak depremzede ailelere sağlık hizmeti sunduk. Ağabey-kardeşin birlikte çalışmasının en büyük avantajı tecrübe paylaşımıdır. Bu sayede hastalara daha verimli hizmet sunuyoruz." diye konuştu.