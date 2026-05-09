Bitlis'te Karla Mücadele

Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının iş makinesinin yüksekliğini aştığı 2 bin 500 rakımlı Sarpkaya köyü ile yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte sorumluluk bölgelerindeki yolların açık kalması için mesai yapan ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kışın kimsenin yaşamadığı 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Sarpkaya köyüne ulaşım sağlanması için çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığı noktalarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Sarp dağlar ve soğuk havaya rağmen besicilerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken metrelerce yükseklikteki kar örtüsünü temizliyor.

"İki gündür yolu açmaya çalışıyoruz"

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, AA muhabirine, 27 Aralık'tan beri kentte karla mücadele ettiklerini söyledi.

İlkbaharda da karla mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Aşit, şunları kaydetti:

"Burası Bitlis'in en sarp ve yüksek rakımlı bölgesi. İki gündür yolu açmaya çalışıyoruz. Bugün iki önemli çığ bölgesini kazasız belasız geçtik. Dağın diğer yamacında kar kalınlığı 4 ila 5 metreyi aşmaktadır. Mayıs ayında olmamıza rağmen, yurdumuzun bazı kesimlerinde denize girilirken biz burada hala karla mücadele çalışmasına devam ediyoruz."

"Hafta sonuna kadar köye ulaşacağız"

Kar sertleştiği için ilerlemekte güçlük yaşadıklarını anlatan Aşit, "Normal karda 1-2 saatte açabileceğimiz yolu çığ olduğunda bir iki günde açabiliyoruz. Hafta sonuna kadar köye ulaşacağız. Arıcılarımız ve vatandaşlarımız rahatlıkla artık köylerine gidebilecekler." diye konuştu.