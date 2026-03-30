Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Karla Mücadele Başladı

30.03.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kar nedeniyle 5 köy yolu kapandı, ekipler yol açma çalışmalarına başladı.

BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün gün boyunca etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar sabah saatlerinde etkisini yitirirken, kent merkezine 5, yüksek kesimlerde ise 15 santim kar yağdı. Vatandaşlar güne karla uyanırken, sürücüler ise araçlarının üzerindeki karı temizledi. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 5 köy yolunun açılması için çalışma başlattı. Kent merkezinde Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdü. Bu kış toplam kar kalınlığı 8 metreyi bulurken, kent merkezinde yerdeki kar kalınlığı ise 70 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, eğimli ve yüksek bölgelerde çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 10:50:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.