Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

25.03.2026 11:13
Bitlis'te kar kalınlığı 2-3 metreyi buldu. Ekipler, köy yollarını açık tutmak için çalışıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde ilkbahar mevsimi yaşanırken, Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te İl Özel İdaresi ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerine kesintisiz ulaşım sağlanması ve vatandaşların mağdur olmaması için mart ayında da karla mücadelede yoğun mesai harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte 643 köy ve mezra yolunun açık kalması için çalışma yürüten "kar kaplanları", birçok bölgede ilkbahar mevsimi yaşanmasına rağmen hala yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu ve engebeli coğrafyada kar kalınlığının yer yer 2-3 metreye ulaştığı yollarda güçlükle ilerleyebilen ekipler, kesintisiz ulaşım için gece gündüz mesai yapıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü merkez şantiye şefi Nail Aşit, AA muhabirine, 27 Aralık'tan bu yana karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Bugüne kadar 643 yerleşim yerinde yaklaşık 22 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Aşit, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bazı kesimlerinde halkımız tatil planları yaparken burada coğrafyamızın gereği karla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bundan üşenmiyoruz, sonuçta hizmet yapıyoruz. Bundan onur ve gurur duyuyoruz. Devletimizin şefkat elini her zaman vatandaşımıza hissettireceğiz. Gecesini gündüzüne katan, 7/24 sahadaki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ulaşılmayan yer, açılmayan hiçbir köy yolumuz ve mezramız kalmayacak. Vatandaşlarımız rahat olsun."

"Vatandaşlarımızdan çığ, heyelan ve sele karşı dikkatli olmalarını istiyoruz"

Çığ, heyelan ve sel baskınlarına müdahale ettiklerini ifade eden Aşit, "Yurdumuzun bazı kesimlerinde denize girilirken, mart ayının sonlarında, yani ilkbahar mevsimini neredeyse yarılamışken hala karla mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Kentte son 15 yılın en şiddetli kışının yaşandığını anlatan Aşit, kar ve tipi nedeniyle sık sık kapanan bazı köy yollarını defalarca açmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Nail Aşit, "22 bin kilometre yol nasıl açıldı diye tuhaf gelebilir ancak köy ve mezraların yolunu defalarca açtığımız için bu rakamlara ulaşıyoruz. Bu da büyük külfet oluyor ama devletimiz sağ olsun, her şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden geliyor. Vatandaşlara her türlü rahatlığı ve konforu yaşatmaya devam edeceğiz. Havalar ısınmaya başlıyor. Vatandaşlarımızdan karların erimesi ve yağmur nedeniyle meydana gelebilecek çığ, heyelan ve sele karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
