Bitlis'te kavşak çalışmasında otomobil inşaat alanına düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te kavşak çalışmasında otomobil inşaat alanına düştü, 3 kişi yaralandı

Bitlis\'te kavşak çalışmasında otomobil inşaat alanına düştü, 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kavşak çalışması yapılan yolda trafiğe kapalı şeride giren bir otomobil, inşaat alanına düşerek içerisinde bulunan 3 kişiyi yaraladı. Olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

19.02.2024 09:21
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 GLS 48 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bitlis'te kavşak çalışmasında otomobil inşaat alanına düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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