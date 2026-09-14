Bitlis'te Kent Ormanı'ndaki yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Bitlis'te Beş Minare Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde çıkan yangın, Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Bitlis'te Kent Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Beş Minare Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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