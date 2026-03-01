Bitlis'te Kışla Mücadele: 20 Bin Km Yol Açıldı - Son Dakika
Bitlis'te Kışla Mücadele: 20 Bin Km Yol Açıldı

01.03.2026 09:49
Çetin kış şartlarına rağmen Bitlis'te karla mücadele ekipleri 20 bin km yol açma çalışması yaptı.

BİTLİS'te bu yıl etkili olan çetin kış şartlarına rağmen kırsalda ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, kış mevsimi boyunca toplam 20 bin kilometrelik yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kendi sorumluluk alanlarındaki yolları açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kış mevsimi boyunca 92 personel ve 70 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda her seferinde 3 bin 365 kilometrelik yol ağını defalarca ulaşıma açıldı. Yapılan çalışmalarda kış mevsimi boyunca toplamda 20 bin kilometrelik yol ağının kardan temizlendiği belirtildi.

Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Ağaçdare köyünün Yavuzdere mezrasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köylüler tarafından alkışlarla karşılandı.

'6,5 METREYİ AŞAN KAR YAĞIŞIYLA MÜCADELE ETTİK'

Vali Karakaya, bu yıl kentte yağan yerdeki kar kalınlığının yer yer 6,5 metreyi aştığını belirterek, "Bu yıl bölgemizde oldukça çetin kış şartları yaşandı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışıyor. Merkez dahil 7 ilçemizde 355 köy ve 288 mezramızda karla mücadele devam etti. Yol ağımız 3 bin 365 kilometre. Fakat karın defalarca yağması nedeniyle bu kış yaklaşık 20 bin kilometrelik yol açma çalışması yapıldı. Çalışmalar artık tamamlanma aşamasına geldi. Bu süreçte emeği geçen ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'KÖYLÜLERLE SOBA BAŞINDA SOHBET ETTİ'

Vali Karakaya ve beraberindekiler, daha sonra köy camisinde soba etrafında köylülerle bir araya geldi. Köylülerin taleplerini dinleyen Karakaya, Ramazan ayını da tebrik ederek, sadece hizmet üretmekle kalmayıp vatandaşlarla gönül bağı kurmaya da önem verdiklerini ifade etti. Bitlis'te zorlu kış şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar sayesinde kırsal mahallelerde ulaşımın büyük ölçüde kesintisiz sağlandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

