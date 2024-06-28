Bitlis'te Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Bitlis'te Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Bitlis'te sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parça satışı yapıyormuş süsü vererek dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çetenin sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığını tespit etti. Operasyon sonucunda 43 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

28.06.2024 11:11
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Bitlis'te sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parça satışı yapıyormuş süsü vererek dolandırıcılık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden otomobil yedek parçası satışı yapıyormuş süsü vererek dolandırıcılık yapan 4 kişilik çeteyi takibe aldı.

İki aylık takip sonucu çete üyelerinin dükkan, depo gibi yerlerinin olmadığını tespit eden ekipler, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden yedek parça talebi aldıklarını, internetten buldukları parça görüntülerini göndererek vatandaşları dolandırdıklarını, dikkat çekmemek için meşru yollarla ticaret yapan firmaların isim ve logolarını kullandıklarını belirledi.

Polis takibinden kaçmak için farklı isimler ve sahte kimlik kullandıkları ve sürekli telefon numarası değiştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında, Türkiye genelinde meydana gelen 43 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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