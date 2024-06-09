Bitlis'te Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Bitlis'te Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 30 Yaralı

Bitlis\'te Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 30 Yaralı

Bitlis-Van kara yolunun 53. kilometresinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı ve trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

09.06.2024 11:43
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Bitlis'te yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Bitlis- Van kara yolunun 53. kilometresi Koruklu Köyü yakınlarında, Mehmet Acar idaresindeki 01 FY 536 plakalı kamyon, Faruk Serçe yönetimindeki Vangölü Turizm firmasına ait 65 NK 024 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsün yedek şoförü olan 44 yaşındaki Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu hayatını kaybetti, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Van ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik önleminin alındığı kara yolunda, trafik kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Otobüs-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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