Bitlis\'te Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Sosyalleşme Etkinlikleri

Bitlis'te bedensel ve zihinsel engeli bulunan özel gereksinimli çocuklar, Valiliğin başlattığı "Özelim" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor.
Bitlis Valiliği, kentteki özel çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin işbirliğiyle "Özelim" projesini hayata geçirdi.
Her çarşamba evlerinden servislerle alınarak Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine getirilen özel gereksinimli 40 çocuğun, burada düzenlenen etkinliklere katılmaları sağlanıyor.
Müziğin yanı sıra antrenörler eşliğinde basketbol, voleybol, masa tenisi, bocce ve yüzme eğitimi alan çocuklar, bu sayede hem sosyalleşiyor hem de eğlenerek topluma daha kolay adapte olma imkanı buluyor.
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu da sürekli Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okuluna giderek özel çocuklarla sohbet ediyor, oyunlar oynuyor.
Karaömeroğlu, AA muhabirine, hayata geçirdikleri "Özelim" projesiyle 40 özel çocuğa 9 branşta eğitim verdiklerini, aktivitelere katılmalarını sağladıklarını söyledi.
"Amacımız çocuklarımızın sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini ve topluma adaptasyonlarını sağlamak, bir şeyi başarabileceklerine dair inançlarını artırmak." diyen Karaömeroğlu, görevlilerin çocuklarla ilgilenirken ailelerinin de günlük ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulduğunu dile getirdi.
Etkinliklere katılan çocukların sosyal ve psikolojik açıdan büyük gelişme kaydettiğini anlatan Karaömeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyan ailelerden olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar için her çarşamba müzik, voleybol, basketbol, masa tenisi, bocce ve yüzme faaliyeti yapıyoruz. Kayak etkinliği de düzenleyeceğiz. Çocuklarımız bugüne 'mutlu çarşamba' diyor. O nedenle büyük bir istek ve hevesle geliyorlar. Burada masa tenisi oynarken raket tutan çocuklarımız parmaklarını geliştirmeyi ve kullanmayı öğreniyor. Bir şeyi becerebilmeleri için el yeteneklerini geliştirmemiz lazım. Çocuklarımızın el yeteneklerinin gelişmesine yönelik programlar uygulanıyor. Aynı zamanda çocuklarımıza psikolojik destek de sağlıyoruz. Etkinlikler eğitim öğretim sezonunun bitimine kadar devam edecek. Her yıl tekrarlayacağız."
???????Bocce antrenörü Ömer Yusufoğlu ise "Özelim" projesi kapsamında etkinliklere katılan 40 çocuğa, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim verdiklerini ifade etti.
Yusufoğlu, "Güzel bir proje. Çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlıyor. Buraya gelen çocukların el, göz ve vücut koordinasyonunun gözle görülür şekilde geliştiğini görüyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Sosyalleşme Etkinlikleri - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
İstanbul Ümraniye'de imam nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Suat Güney, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere "Bir anlık öfkeyle yaptım" dediği öğrenildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 140 gündür aralıksız devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 514'e, yaralananların sayısı ise 69 bin 616'ya yükseldi. Savaşta ailesini kaybeden bir Gazzeli çocuğun cenaze namazı sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyada gündem oldu.
Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Gaddar dizisinde üşüdüğü için taksisine aldığı kişi tarafından acımasızca öldürülen taksici Oğuz Erge'nin konusu işlendi. Dizide Erge'yi öldüren kişiden intikam alındığı anlara yer verildi.
13 yıl önce inşaatına başlanan Çukurova Havalimanı'nın ocak ayında açılacağı duyurulmuştu; ancak açılış yine gerçekleşmedi. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM'de yaptığı açıklamada iktidara yüklenerek "Seçim dönemlerinde göz boyayıp, bitmeyen projeleri gündeme getiriyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?