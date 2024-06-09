Bitlis'te patpat devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te patpat devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı

Bitlis\'te patpat devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı

Bitlis'in Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi. Kazada yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk yaralandı. Yaralılar, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Aynı gün Tatvan ilçesinde ise Mehmet Tirel'in kullandığı otomobil, refüjdeki direğe çarptı. Sürücü hafif yaralandı ve araçta hasar oluştu.

09.06.2024 15:17
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Bitlis'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı.

Yolalan beldesinde yokuştan inerken kontrolden çıkan tarım aracı devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yaşları 15-16 arasında değişen 8 çocuk, Hizan ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Tatvan ilçesinde de Mehmet Tirel'in kullandığı 15 DN 996 plakalı otomobil, refüjdeki direğe çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralandı, araçta ise hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te patpat devrilmesi sonucu 8 çocuk yaralandı - Son Dakika

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