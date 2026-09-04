Bitlis\'te Şehit Barlık İçin Mevlit Okutuldu

Bitlis'te, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık için mevlit okutuldu.

İl merkezine bağlı İçmeli Köyü Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Programa, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Sedat Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile vatandaşlar katıldı.