Bitlis'te Şehit Barlık İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Şehit Barlık İçin Mevlit Okutuldu

Bitlis\'te Şehit Barlık İçin Mevlit Okutuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 yıl önce şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık için İçmeli Köyü Camisi'nde mevlit okutuldu, tüm şehitler için dualar edildi. Programa Vali Karakaya ve askeri yetkililer katıldı.

Bitlis'te, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 yıl önce şehit olan piyade sözleşmeli er Bünyamin Barlık için mevlit okutuldu.

İl merkezine bağlı İçmeli Köyü Camisi'nde düzenlenen programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit programına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Programa, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, Vali Yardımcısı Tarık Safa Kahveci, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Sedat Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Piyade, Bitlis, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Şehit Barlık İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

20:45
Osimhen’den müthiş gol Sevincin ardından sakatlık şoku
Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku
20:27
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
Arap basınından çarpıcı iddia: İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
19:59
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
Canlı anlatım: Osimhen golünü atıp sakatlandı, oyundan çıktı
18:30
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 20:59:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Şehit Barlık İçin Mevlit Okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement