Diyarbakır Anneleri ve 'Sesler ve Yüzler' Belgeseli - Son Dakika
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Diyarbakır Anneleri ve 'Sesler ve Yüzler' Belgeseli

Diyarbakır Anneleri ve \'Sesler ve Yüzler\' Belgeseli

Bitlis Kültür Merkezi'nde Diyarbakır annelerinin mücadelelerini anlatan 'Sesler ve Yüzler' belgeselinin gösterimi yapıldı. Filmin yapımcısı Orhan Miroğlu, yaşanan toplumsal acıları dile getirirken, annelerin çocuklarını kurtarma çabasını vurguladı. Katılımcılar, ailelerin yaşadığı zorluklar ve devletin bu mücadeledeki rolü hakkında duygusal bir söyleşi gerçekleştirdiler. Miroğlu, gösterimin diğer illerde de devam edeceğini belirtti.

09.09.2024 17:47
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Bitlis'te, Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan belgeselin gösterimi, Bitlis Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından katılımcılarla söyleşi yapan filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, halkın yaşadığı acıları dili döndüğünce ve eli kalem tuttuğu sürece paylaşmaya devam edeceğini söyledi.

Bu hikayelerin bir halkın sosyolojisini yansıttığını belirten Miroğlu, "Bu hikayeleri en iyi şekilde anlatacağı ve ifade edeceği için 'Sesler ve Yüzler' adını verdim. Bu seslerdeki tedirginliği huzursuzluğu, arayışı ve travmayı hissedebiliyoruz. Bitlis'le birlikte 8 ilde bu programları düzenledik. Muş ve Bingöl'de de gösterim yapacağız." dedi.

Filmde dağdan inen iki gencin yaşanan tuzağı çok iyi şekilde ifade ettiğini belirten Miroğlu, şöyle devam etti:

" Tuzak, önce aileye yabancılaşmayla başlıyor. Bir eğitim sistemi kurulmuş ve bu eğitim sisteminde bütün gözler HDP'nin üzerindeydi. Çünkü HDP dağa gidişin bir ara istasyonu gibi kullanılıyordu. Bu yeni bir şey değildi ve hepimiz bunu biliyorduk. Hacire ana, kaçırılıp HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na götürülen ve aileye, devletin kurumlarına, okula yabancılaşma eğitiminden sonra dağa götürülecek oğlunu kurtarmak için bu eylemi başlattı. O zaman yapayalnız bir anneydi. Bu eyleme başlarken HDP ve PKK çevreleri AK Parti'nin planlı ve programlı şekilde anneler üzerinden siyasi bir atılımını gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Devlet vatandaşlarına sahip çıkar. Çocuklarımızın korunması ve daha fazla çocuğumuzun bu felaketin içine sürüklenmemesi için bu bölgede binlerce şehit verdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Miroğlu, "19 gündür Narin'e ağlıyoruz, içimiz parçalanıyor. 8 yaşındaki Narin'in cesedi bulundu. Allah rahmet eylesin. Suçlular cezalarını bulacak ancak Narin geri gelmeyecek." dedi.

Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı da Diyarbakır annelerinin emek verdikleri bu yolda evlatlarına kavuşacağına inandığını belirterek, "Devletimiz onlara gerekli kucağı açmıştır." ifadesini kullandı.

Oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert ise herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ederek, "Gerçekten anneler var. Susmayın artık çocuklar dağa gitmesin, istismar edilmesin. Evladımın öldüğünü söylediklerinde hiç korkmadım ve ölmüşse iyi olmuş dedim. Evladım artık silah tutmaz, askerini vurmaz. Oğlumu HDP götürerek PKK'ya teslim etti. Başka çocukların gitmemesi için bu mücadeleye destek veriyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan'ın da konuşma yaptığı programa, Bitlis Belediye Başkanvekili Necmi Menteş, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Anneleri ve 'Sesler ve Yüzler' Belgeseli - Son Dakika

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