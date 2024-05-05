Bitlis\'te Teknofest Proje Yarışması düzenlendi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Eren Üniversitesi ve özel bir okul işbirliğinde "Teknofest Proje Yarışması" düzenlendi.

Düşünür Koleji'nde düzenlenen yarışmada, kent genelinde 15 okuldan 20 öğrenci, öğretmenlerinin danışmanlığında hazırladıkları projeleri katılımcılara tanıttı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Okul müdürü Kemal Sönmez, öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirmek istediklerini söyledi.

Sönmez, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eren Üniversitesi ile düzenlediğimiz yarışmaya 20 öğrenci ve öğretmenler katıldı. 15 proje sergilendi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerimizi ödüllendirdik." dedi.

Öğretmenlerden Ferhat Üzümcü ise, öğrencisi Yasin Poyraz Büküm ile hazırladıkları projenin birinci olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.