Bitlis'te tespit edilen sığınakta yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirildi

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Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam, giyim malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş" adı verilen operasyonda terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınma alanlarında çok miktarda yaşam ve giyim malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Sığınak, kullanılamaz hale getirildi.