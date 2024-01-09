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Bitlis'te tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Göçmenler, Bitlis İl Göç Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.

Bitlis\'te tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı
09.01.2024 - 10:45,
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçede tır ile ona öncülük yaptığı belirlenen otomobili durduran ekipler, tırın dorsesindeki gizli bölmede 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 araçtaki 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmenler, Bitlis İl Göç Müdürlüğünce sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bitlis'te tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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