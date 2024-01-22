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Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş 76 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş 76 Afgan göçmen yakalandı

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında durdurulan bir tırın dorsesinde gizlenmiş olan 76 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Tırın sürücüsü gözaltına alınırken, göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bitlis\'te tırın dorsesine gizlenmiş 76 Afgan göçmen yakalandı
22.01.2024 - 15:19,
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Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün, yol kontrol noktasında durdurulan tırın dorsesine gizlenmiş Afgan uyruklu 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Göçmenler de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bitlis'te tırın dorsesine gizlenmiş 76 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika
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