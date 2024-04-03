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Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis\'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı

Bitlis Valiliği, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yaşanan olaylar nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile protesto eylemlerini 15 gün süreyle yasakladı. Yasak kapsamında açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler de yer alıyor.

03.04.2024 01:55  Güncelleme: 01:56
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Bitlis Valiliği, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, açık ve kapalı yer toplantıları ile protesto eylemlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili birçok ilde olayların yaşandığı belirtildi.

Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak ve bir kamuoyu yaratmak suretiyle konuyu benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, toplu olarak broşür dağıtma ve benzeri eylemler düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eylem etkinliklerin, terör örgütlerince ve sol marjinal provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı görülmektedir. Eylemlerle saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, ?Bitlis sınırlarında 3 Nisan saat 00.01'den 17 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Açıklamada, aynı tarihlerde Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen ve benzer konulara ilişkin kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılımın önlenmesi amacıyla il ve ilçelere girişlere, buralardan da bireysel ve toplu çıkışlara izin verilmemesine karar verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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