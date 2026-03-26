Bitlis'te Ulaşım Kolaylığı

Bitlis Belediyesince şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle otobüsler, şehir merkezinden otogara aktarmasız ulaşım sağlayacak, seferler 15 dakika arayla yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşların otogara erişimini kolaylaştırmak amacıyla hattın uzatıldığını ifade etti.

Tanğlay, "Hizmete açtığımız modern otogarımızın erişilebilirliğini artırmak için böyle bir hizmeti devreye koyduk. Her zaman olduğu gibi insan odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni güzergah sayesinde vatandaşlarımız otogara aktarma yapmadan ulaşabilecek. Seferler düzenli şekilde sürdürülecek, herhangi bir aksaklığa izin verilmeyecek." dedi.