Bitlis\'te uyuşturucu operasyonlarda 5 kilo 887 gram madde ele geçirildi, 13 tutuklandı

BİTLİS merkez ve 3 ilçede jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 5 kilo 887 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 Ekim'de merkez Rahva bölgesindeki Üçyol mevkisinde şüpheli iki araç durduruldu. Otomobil ve takside yapılan kontrollerde 4 kilo 800 gram kubar esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Öte yandan, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 266,88 gram metamfetamin, 18,29 gram esrar, çalışır durumda 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İki ayrı operasyon kapsamında toplam 14 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.