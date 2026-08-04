Bitlis\'te Yaz Sıcaklarında Soğuk Su İkramı

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ataullah Efendi Bin Şemseddin Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı kapsamında vatandaşlara soğuk su ikram edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaz mevsiminin sıcak günlerinde düzenlenen program kapsamında kent merkezi ile vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda soğuk su dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikle, vakfiyede yer alan hayır şartının yerine getirilmesinin yanı sıra asırlık vakıf geleneğinin yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma anlayışının yaşatılması amaçlandı.

Soğuk su ikramından yararlanan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.