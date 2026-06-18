Bitlis'te Yeni Asfalt Plenti İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Yeni Asfalt Plenti İncelemesi

Bitlis\'te Yeni Asfalt Plenti İncelemesi
18.06.2026 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Karakaya, köy yollarının asfaltlanması için yeni tesisin incelemesini yaptı ve hedefleri paylaştı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanması için İl Özel İdaresince kurulan asfalt plenti tesisini inceledi.

Tatvan ilçesinde birkaç gün içinde hizmete alınması planlanan tesis hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, Bitlis'te her alandaki hizmetleri önemsediklerini söyledi.

Vatandaşların kamu hizmetlerini çağın şartlarına göre en iyi standartlarda almasının çok önemli olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Özellikle kırsalda yaşayan hemşehrilerimizin köylerine ulaşımlarını konforlu şekilde sağlayabilmeleri için 2 yıldır sıcak karışım asfalta ağırlık verdik. Şimdiye kadar 120 kilometrenin üzerinde yolumuzu sıcak asfaltla buluşturduk. Bu rakamı 300 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede hem maliyetlerden avantaj sağlamak hem de hız kazanabilmek için yeni asfalt plentini devreye sokmaya karar verdik. Geçen yılın sonlarında başladığımız yatırım birkaç gün içinde tamamlanıyor. Bu plentle hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacak."

İl Özel İdaresinin, İl Genel Meclisi kararları çerçevesinde köylerde asfalt serim hızını artırmak için çalışmalara devam ettiğini anlatan Karakaya, kapasitesi yüksek plentin saatte 240 ton üretim yapabildiğini kaydetti.

Plentin kurulmasının köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Karakaya, "Belli bir sıra dahilinde gitmek zorundayız. Büyük köylerimize, grup köy yollarına ve altyapısı hazır olanlara öncelik tanıyoruz. Bütün köylerimizi konforlu ulaşım imkanıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Yakında hizmete girecek bu plent sayesinde köylerimizde hızlıca asfalt serimine devam edeceğiz. Tesisteki yaklaşık 710 tonluk depolama alanı da çalışmalarımıza hız katacak."

Hep birlikte Bitlis'in bütün kamu hizmetlerini daha ileriye taşıyacaklarının altını çizen Karakaya, "Geçen yıldan bir kısım köyümüz kalmıştı. Onları tamamlayarak yaklaşık 150 kilometre daha asfaltlama yapacağız. Bu yıl 55-56 köyümüzü de sıcak asfaltla tanıştıracağız." dedi.

Karakaya'ya Vali Yardımcısı Onur Aykaç, İl Genel Meclisi Başkanı Medet İlbars, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan eşlik etti.

Kaynak: AA

Bitlis Valiliği, Ahmet Karakaya, Yerel Haberler, Politika, Karakaya, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Yeni Asfalt Plenti İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti Direksiyondayken kalp krizi geçiren sürücü hastanede hayatını kaybetti
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu

22:44
Kırkpınar’ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu Paraya para demeyecek
Kırkpınar'ı kazanan başpehlivana verilecek ödül belli oldu! Paraya para demeyecek
21:29
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti
Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
20:51
Hamaney’den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama
20:41
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 01:19:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Yeni Asfalt Plenti İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.