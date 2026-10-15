Bitlis\'teki Mükemmeliyet Ödüllü Nemrut Kalderası sonbaharda doğaseverleri ağırlıyor

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, zengin bitki örtüsü, gölleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Sonbaharda ağaçların ve bitki örtüsünün sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara bürünmesiyle seyrine doyum olmayan manzaranın ortaya çıktığı kaldera, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kalderayı ziyaret eden Deniz Kandöre, bölgenin sonbaharda fotoğraf tutkunları için güzel bir durak olduğunu söyledi.

Kandöre, "Nemrut açıkçası çok güzel ve sıkça tercih ettiğimiz bir yer. Milli park olmasıyla daha fazla rağbet görecektir. Renk cümbüşü ve pastel tonlar, fotoğraf çekmeyi sevenler için burası vazgeçilmez bir yer." dedi.

Aydın'dan Bitlis'e gelen Helin Kılıç ise Nemrut Kalderası'nı daha önce yaz aylarında ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün hava yağmurlu olduğu için sisten dolayı göl çok mavi değildi. Buranın sonbahar ruhunu hissetmek için geldik. Daha önce dron çekimlerini görüyordum. Canlı görmek nasip oldu, çok beğendim. Sonbaharı yaşamak isteyen herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim."