Bitlis'teki özel öğrenciler Van Gölü'nde gezinti yaptı - Son Dakika
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Bitlis'teki özel öğrenciler Van Gölü'nde gezinti yaptı

Bitlis\'teki özel öğrenciler Van Gölü\'nde gezinti yaptı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki özel öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki botla Van Gölü'nde gezinti yaptı.

06.06.2024 12:10
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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki özel öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki botla Van Gölü'nde gezinti yaptı.

Güroymak Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, Gölbaşı beldesindeki rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 24 özel öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Tatvan Polis Kampı'na getirildi.

Dalgıçlık ve dalış malzemeleri hakkında bilgilendirilen öğrencilere, İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Sualtı Grup Amirliği'ndeki "Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak" adlı bot tanıtıldı.

Daha sonra bota bindirilerek Van Gölü'nde gezintiye çıkarılan öğrencilere hediyeler verildi.

Rehabilitasyon merkezinde görevli psikolojik danışman Mehmetşah Özcan, gazetecilere, özel çocuklara hayatın her alanında pozitif ayrımcılık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Tatvan'a getirdikleri öğrenciler için Van Gölü'nde tur düzenlendiğini anlatan Özcan, "Öğrencilerimiz bugün çok eğlendi. Bu etkinlik onlar için farklı oldu. Umarım bu tür etkinlikler sadece bir gün ve bir hafta ile kalmaz. Hayatımızın her alanında en azından farkındalık oluşması için yetkililerden etkinlikleri artırmalarını istiyoruz. Emeği geçen hocalarımıza ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'teki özel öğrenciler Van Gölü'nde gezinti yaptı - Son Dakika

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