Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Kızılay tarafından düzenlenen kampanyaya katılarak kan bağışında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle "Bir Damla Kan, Bir Hayata Umut" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan kan bağışı aracında gönüllü olarak kan veren polisler, kampanyaya destek oldu.