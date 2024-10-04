Bitlis'teki Tarihi Yapılar Restorasyonda - Son Dakika
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Bitlis'teki Tarihi Yapılar Restorasyonda

Bitlis\'teki Tarihi Yapılar Restorasyonda

Bitlis'te Hüsrev Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami'nin restorasyon çalışmaları sürüyor.

04.10.2024 10:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bitlis'teki Hüsrev Paşa Hamamı, Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami'nin restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, kentin tarihi silüetinin ortaya çıkarılmasına yönelik proje kapsamında tarihi yapılarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Projenin tamamlanmasıyla tarihi mekanların kentin turizmine katkı sunacağını belirten Ayan, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi kadim şehir Bitlis'te de 3 eserimizin restorasyon çalışmalarını başlattık. Temmuzun sonu itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 3 işimizde, Hüsrev Paşa Hamamı'nda restorasyon çalışmalarını 2026 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Eski eser restorasyonunda uygulama aşamasında ortaya çıkan yeni durumlardan dolayı süre noktasında bazen sarkmalar olabiliyor."

Hacı Begiye Cami ile Hazo Hanı'nda restorasyon çalışmalarının Hüsrev Paşa Hamamı ile koordineli devam ettiğini anlatan Ayan, "Hazo Hanı ve Hacı Begiye Cami restorasyon çalışmalarını tamamlayıp kasım sonu itibarıyla kullanıma açmayı planlıyoruz. Buradaki çalışmalarımız Koruma Kurulu tarafından onaylandı." dedi.

Kaynak: AA

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