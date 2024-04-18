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Bitlis Turizm Haftası Programı Düzenlendi

Bitlis Turizm Haftası Programı Düzenlendi

Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle program düzenlendi. Vali Erol Karaömeroğlu, turistlerin farklı destinasyonlara olan ilgisinin arttığını belirtti. Bitlis'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaömeroğlu, Bitlis'in doğal güzelliklerinin ve tarihi eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

18.04.2024 20:08
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Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) iş birliğiyle program düzenlendi.

BEÜ merkezi konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, son zamanlarda turistlerin farklı destinasyonlara olan ilgisinin hızla arttığını belirtti.

Turistlerin deniz, kum, güneş turizminden daha farklı alanlara yöneldiğini ifade eden Karaömeroğlu, Bitlis'in sahip olduğu değerlerin bilinçli yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle turizmde öne çıkan marka şehirlerden biri olabileceğini vurguladı.

Bitlis'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaömeroğlu, "Bitlis adeta doğanın ve tarihin bir araya geldiği bir cennet gibi. Kış turizmi için yüksek dağlarımızın karla kaplanmış zirveleri kayak tutkunlarını cezbetmektedir ancak sadece kış sporları değil, aynı zamanda dağlarımızın eteklerindeki göllerin ve akarsuların doğal güzellikleri de doğaseverleri kendisine çekmektedir. Tarih meraklıları için de Bitlis adeta açık hava müzesi gibidir. Arkeolojik ve tarihi eserlerimiz geçmişimizin izlerini taşırken, kültürel mirasımız ise bizi tarihimizle buluşturuyor. Eski camilerimiz, kümbetlerimiz, tarihi mezarlıklarımız ve kiliselerimiz, farklı inançlara sahip insanları bir araya getirmektedir." diye konuştu.

Turizmin sürdürülebilir bir kalkınma aracı olmanın yanı sıra bir yerin ruhunu anlamak, doğal güzelliklerini keşfetmek, yeni lezzetlerle tanışmak açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çeken Karaömeroğlu, halkın ve yatırımcıların beklentilerini göz önünde bulundurarak daha nitelikli ve sürdürülebilir turizm etkinlikleri ve yatırımlarıyla Bitlis'in güzelliklerinin ve değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise kentin hem doğal güzellikleri hem de kültürel varlıklarıyla ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin yeterince harekete geçirilemediğini söyledi.

Kentteki turizm kaynaklarını harekete geçirmek için çalışma yürüttüklerini aktaran Elmastaş, "Bitlis'te Dere Üstü Islah Projesi'nin ardından bu anlamda ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Bitlis'in geleceği turizme bağlıdır. Bundan sonraki süreçte bütün kurum ve kuruluşlarla kentteki potansiyeli harekete geçirebilirsek, Bitlis'in en önemli sektörü turizm olacaktır. Üniversite olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 6 ay önce de turizm alanında İhtisas Üniversitesi olduk. Bu alandaki 25 üniversiteden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ise turizmin ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, birçok turizm varlığıyla Bitlis'in bundan sonraki süreçte hasıladan daha fazla pay alması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Turizm İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Adıgüzel'in kentin turizm potansiyeli konusunda sunum yapmasının ardından tiyatro gösterisi sunuldu.

Fotoğraf sergisinin açılmasıyla son bulan programa, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Turizm Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika

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