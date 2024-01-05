 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Karaömeroğlu, AA foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi. Vali Karaömeroğlu, yarışmada çok başarılı karelerin bulunduğunu ve tercih yapmanın zor olduğunu ifade etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
05.01.2024 - 15:35,  Güncelleme: 15:38
Abone Ol

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaömeroğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" fotoğrafına oy veren Karaömeroğlu, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İsyan" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı karelerini seçen Karaömeroğlu, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Vali Karaömeroğlu, AA'nın 2023 yılında çektiği fotoğrafların yer aldığı yarışmada çok başarılı karelerin bulunduğunu, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirten Karaömeroğlu, "En iyisini seçmeye çalıştık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bitlis Valiliği, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


15:53
Servis minibüsünü kaçıran şüpheli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı Servis minibüsünü kaçıran şüpheli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15
Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika
15:53 Servis minibüsünü kaçıran şüpheli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalıştı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 15:59:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement