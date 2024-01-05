Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaömeroğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" fotoğrafına oy veren Karaömeroğlu, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İsyan" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" adlı karelerini seçen Karaömeroğlu, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Vali Karaömeroğlu, AA'nın 2023 yılında çektiği fotoğrafların yer aldığı yarışmada çok başarılı karelerin bulunduğunu, tercih yapmakta zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirten Karaömeroğlu, "En iyisini seçmeye çalıştık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.