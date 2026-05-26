Bitlis Valisi Karakaya'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Valisi Karakaya'dan Kurban Bayramı mesajı

26.05.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, sevgi, merhamet ve dayanışma ikliminde kardeşlik bağlarını güçlendiren mübarek bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kırgınlıkların unutularak gönüllerin köprülerle bağlandığı, yetimlerin, öksüzlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünün güldürüldüğü müstesna günler olduğunu kaydeden Karakaya, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için güvenlik güçleri ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.

Tarih ve kültürün harmanlandığı Bitlis'teki tüm hemşerilerinin, milletin, mazlum milletlerin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kesilen kurbanların ve edilen duaların kabulünü yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların en değerli emanetleri olan saygıdeğer şehit yakınlarımızın, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin bayramını kutluyorum. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için sevdiklerine kavuşmak üzere yollara çıkacak tüm sürücülerimizden de trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını rica ediyor, her vatandaşımıza kazasız, belasız ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Bitlis Valiliği, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Ahmet Karakaya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Karakaya'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında yeni detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat aldılar
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:43:41. #7.12#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Karakaya'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.