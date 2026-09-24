Bitlis Valisi Karakaya, muhtarlar toplantısında hizmet ve yatırımları değerlendirdi - Son Dakika
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Bitlis Valisi Karakaya, muhtarlar toplantısında hizmet ve yatırımları değerlendirdi

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Bitlis Valisi Karakaya, muhtarlar toplantısında hizmet ve yatırımları değerlendirdi
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Bitlis Valisi Karakaya başkanlığındaki muhtarlar toplantısında kent yatırımları, kamu hizmetleri ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Karakaya, kaynakları etkin kullanarak ihtiyaçların öncelik sırasına göre karşılanacağını, okul ve hastane inşaatlarının sürdüğünü söyledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başklanlığında "Merkez İlçe Koordinasyon, İstişare ve Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen yatırımlar, kamu hizmetleri ile köy ve mahallelerin ihtiyaçları ele alındı.

Vali Karakaya, toplantıda yaptığı yaptığı konuşmada kent genelinde kamu kurumlarınca yürütülen hizmet ve yatırımların devam ettiğini söyledi.

Bitlis'te ulaşımdan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Karakaya, hizmetlerin vatandaşlarla gönül gönüle sürdürüldüğünü ifade etti.

İl Özel İdaresinin de KÖYDES kapsamında köylerdeki çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"İsteğimiz bütün hizmetleri bir an önce tamamlamaktan yana ancak kaynaklarımızı etkin kullanarak ihtiyaçları öncelik sırasına göre karşılamaya gayret ediyoruz. Bu yıl çok sayıda okul inşaatına başladık ve çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de bu konuda ilk sıralarda yer alan illerden biriyiz. Bunun getirdiği bazı zorluklar var ancak yapım aşamasında bunları göğüslüyoruz. Birçok ilçemizde hastane inşaatlarımız da devam ediyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz başta olmak üzere diğer kurumlarımızın yatırımları da sürüyor."

Köylerde parke taşı döşeme çalışmalarının da yapıldığını anlatan Karakaya, "Yapılan hizmetlerin her biri birbirinden önemli. Bu hizmetlerin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için öncelikle şehirlerin huzurlu ve güvenli olması gerekiyor. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın sağladığı güvenlik ortamı sayesinde diğer kamu hizmetlerini de etkin şekilde sürdürebiliyoruz." dedi.

Toplantıya Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdür Vekili Ayşegül Ilgaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Medet İlbars, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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