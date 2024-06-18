Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, mavi vatanın güvenliği için denizlerde gece gündüz demeden, her türlü iklim ve koşulda üstün görev anlayışıyla çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, mavi vatan sınırları ve deniz yetki alanlarında güvenliğin sağlanmasında, milli çıkarların korunmasında en büyük güvence olduğunu kaydeden Karaömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü olumsuz deniz ve hava koşulu altında kesintisiz görev yapabilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, denizlerimizde nöbet tutmaktadır. Arama kurtarma, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, canlı kaynakların korunması, deniz turizmi faaliyetlerinin denetlenmesi gibi önemli görevleri, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temel değerlerini esas alarak başarıyla yürütmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun."