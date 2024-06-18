Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.06.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaömeroğlu, mesajında, mavi vatanın güvenliği için denizlerde gece gündüz demeden, her türlü iklim ve koşulda üstün görev anlayışıyla çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, mavi vatan sınırları ve deniz yetki alanlarında güvenliğin sağlanmasında, milli çıkarların korunmasında en büyük güvence olduğunu kaydeden Karaömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü olumsuz deniz ve hava koşulu altında kesintisiz görev yapabilen Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, denizlerimizde nöbet tutmaktadır. Arama kurtarma, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele, doğal afetlerde yardım, canlı kaynakların korunması, deniz turizmi faaliyetlerinin denetlenmesi gibi önemli görevleri, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temel değerlerini esas alarak başarıyla yürütmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 42'nci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm mensuplarına sağlık ve başarılar diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun."

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 14:57:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Karaömeroğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement