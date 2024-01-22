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Bitlis ve Muş'ta 30 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika
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Bitlis ve Muş'ta 30 yerleşim biriminin yolu kapandı

Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim biriminin yolu kapandı. Bitlis'te 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamazken, Muş'un Varto ilçesine bağlı 28 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis ve Muş\'ta 30 yerleşim biriminin yolu kapandı
22.01.2024 - 11:35,
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Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi dolayısıyla ilde 2 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de etkili olan kar nedeniyle Varto ilçesine bağlı 28 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğunu aktardı.

Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bitlis ve Muş'ta 30 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika
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