Bitlisli Arıcılar Sezona Hazır

Bitlisli arıcılar yeni sezona hazır

Kışlaktan getirilen arılar Bitlis yaylalarında mesaiye başladı

BİTLİS - Türkiye'nin en kaliteli ballarının üretildiği Bitlis'te arıcılar yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Kış mevsimi nedeniyle Akdeniz bölgelerini kışlak olarak kullanan arıcılar, havaların mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla birlikte bal arılarını Bitlis'teki yaylalarına getirmeye başladı. Kışı atlatan ve havaların ısınmasıyla özgürlüğüne kavuşan arılar, Bitlis'in bitki ve çiçek çeşitliliğin bol olduğu yaylalarında bal üretimine başladı. Bitlisli arıcılardan Caner Güngördü, Akdeniz'de kışlakta olan arılarını getirip Bitlis'in Karçınbaşı Yaylası'na yerleştirdiklerini söyledi. Verimli bir yıl beklediklerini söyleyen Güngördü, "Arılarımız Akdeniz'deydi. Mayıs ayında her sene getiriyoruz. Bu sene de baharın başlamasından dolayı kovanlarımızı getirdik, yaylamıza bıraktık. Artık sezon buradan devam edecek" dedi.

Bitlis yaylalarına taşınan kovanlar, yaz boyunca bin bir çiçekten nektar toplayarak eşsiz Bitlis balının üretimine katkı sağlayacak. Sezonun ilk hasadı ise ağustos ayının sonlarında yapılması planlanıyor.