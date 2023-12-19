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Bitlisli Girişimci, Fabrikasında 170 Gence İstihdam Sağladı - Son Dakika
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Bitlisli Girişimci, Fabrikasında 170 Gence İstihdam Sağladı

Bitlis'ten İstanbul'a göç eden ve kendi işletmesini kuran Ömer Demirkıran, devletin destekleriyle açtığı fabrikada 170 gence istihdam sağladı. Fabrikada günlük 6 bin 500 parça üretim yapılıyor ve ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor. İşçiler, memleketlerinde çalışmanın avantajlarını ve mutluluğunu dile getiriyor.

Bitlisli Girişimci, Fabrikasında 170 Gence İstihdam Sağladı
19.12.2023 - 11:16,
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Bitlis'ten 1992'de ailesiyle göç ettikleri İstanbul'da yıllarca tekstil sektöründe çalışan, kendi işletmesini kuran Ömer Demirkıran, yıllar sonra memleketine dönerek devletin sunduğu desteklerle açtığı fabrikada 170 gence istihdam sağladı.

Bitlis merkeze bağlı Kokarsu köyünden 31 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giden Demirkıran, burada tekstil fabrikalarında çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurdu.

Kısa sürede işletmesini büyüterek ürettiği ürünleri yurt dışına göndermeye başlayan Demirkıran, 3 yıl önce İstanbul'daki fabrikasını memleketi Bitlis'e taşımaya karar verdi.

Devletin sağladığı desteklerle Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuran Demirkıran, 170 genci istihdam ederek memleketlerinde para kazanmalarını sağladı.

Fabrikada günlük üretilen yaklaşık 6 bin 500 parça kıyafeti, yurt içi pazarın yanı sıra birçok ülkeye gönderen Demirkıran, AA muhabirine, aldığı destekler sayesinde kurduğu fabrikayla memleketine hizmet etme hayalini de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İstanbul'da yıllarca çalışmasına rağmen Bitlis'i unutamadığını anlatan Demirkıran, şunları kaydetti:

"Fabrikada günlük 6 bin-6 bin 500 parça ürün üretiyoruz. Fransa, İngiltere gibi birçok ülkeye, iç piyasaya ve anlaşmalı olduğumuz firmalara üretim yapıyoruz. Fabrikamızda 170 kişi çalışıyoruz. İyi ki memleketimize gelmişiz. Burada teşviklerden yararlanıyoruz. Desteğinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz."

Memleketinde çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Demirkıran, "Memleketime gelmek ve halkıma hizmet etmek hayalimdi. Önceden gençler işsizlikten dolayı çalışmak için farklı illere göç ediyordu. Şimdi kendi memleketlerinde çalışma imkanı buluyorlar. Servis, sabah kapılarından alıyor, akşam da evlerine bırakıyor. Bu memleketimiz için çok önemlidir. Burada mutluyuz." diye konuştu.

İşçilerden Emrah Arıtürk ise 18 yıl İstanbul'da tekstil fabrikalarında çalıştığını ve 3 yıl önce kente döndüğünü belirtti.

Memleketinde çalışmanın birçok avantajının olduğunu söyleyen Arıtürk, "Bu sektör yöredeki gençler için bir velinimet. Burada olmaktan çok memnunum. Uzun zamandır tekstil sektöründe çalışıyorum. Ütü paket ustalığı yapıyorum. Yaklaşık 3 yıldır buradayım. Memleketimde çalıştığım için mutluyum." dedi.

İşçilerden Mikail Acar da "İnsanın memleketi gibi yok. Batıda da çalıştım. Her açıdan burada çalışmak daha güzel. Mesai saatlerimiz belli. İnsanın kendi memleketinde çalışması güzel bir duygu. 3 yıldır buradayım ve hiçbir sıkıntımız yok. Burada asgari ücretle geçinebiliyoruz ama orada yetmiyordu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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