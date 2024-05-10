Bitlisli öğrenciler konservatuvara hazırlanıyor

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Bitlisli öğrenciler konservatuvara hazırlıyor

BİTLİS - Bitlis'te 2016 yılından bu yana eğitim veren Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi, öğrencilerini profesyonel eğitim alacakları kurumlar olan konservatuvarlara hazırlıyor.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi, özellikle sanat alanında bir kariyer yapmak isteyen ve sanatla iç içe bir meslek edinmek isteyen yetenekli öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Yetenek sınavıyla öğrencilerini seçen Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenciler ilk olarak zorunlu piyano dersi alıyor. İkinci yılda kendi seçtikleri enstrümanla eğitim alarak kendilerini geliştiren öğrenciler, konservatuvar ve güzel anatlar fakültelerini tercih ederek gittikleri üniversitelerde aldıkları eğitimle sanat hayatına atılıyor.

Geçen yıl üniversite sınavına giren 36 öğrenciden 24'ünün ilk yerleştirmelerde değişik üniversitelerin 4 yıllık fakültelerini kazandığını ifade eden Okul Müdürü Felemez Dinç, bu yıl başarı çıtasını yükselteceklerini söyledi. Okul Müdürü Felemez Dinç, 150 öğrenciden 80'inin müzik alanında eğitim aldığını ifade ederek, "Okulumuz Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi 2016 yılında kurulmuş, içinde bulunduğumuz yıl itibari ile 8'inci yılımızı dolduruyoruz. Güzel sanatlar liseleri genelde resim ve müzik alanında öğrenciler alıyor. Bizde de 150 öğrencimiz bulunmaktadır. Bunlardan 70'i resim, 80 öğrencimiz ise müzik bölümünde yer alıyor. Müzik bölümüne gelen her öğrencimizin zorunlu enstrümanı piyanodur. Ancak bunun yanında ikinci bir enstrümanı da kendileri seçerek bu alanda ilerliyorlar. Yıl boyunca neredeyse ilin bütün programlarında sahneye çıkıyoruz. Ancak yıl sonunda bizim büyük bir konserimiz oluyor. Mayıs ayının 17'sinde Batı Orkestrası Konserimiz var. Yine yıl sonunda da ayrıca resim sergimiz ve konserlerimiz var. Tüm Türkiye'de güzel sanatlar liseleri yetenek sınavı ile öğrenci alırlar. Bizlerde 15 Haziran gibi ilana çıkarak yetenekli öğrencilerimizi seçiyoruz" dedi.

Dinç, bölgenin şartlarını göz önünde bulundurduklarında öğrencilerinin çok yetenekli olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Okulumuzdaki öğrenciler bölgenin şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda çok yetenekli olduklarını görürsünüz. İlçelerimizden de öğrencilerimiz var. Pansiyonumuz da var. Öğrencilerimiz burayı rahatlıkla tercih ediyorlar. Üniversiteye gönderdiğimiz öğrencilerimizden biliyoruz. Öğrencilerimizin burada aldığı eğitim çok iyi bir eğitimdir. Geri dönüşleri öğrencilerimizden alıyoruz. Oradaki hocaları, aldıkları eğitimin kaliteli olduğunu her defasında söylüyorlar. Müzik bölümünde 11 öğretmenimiz var. Bitlis'in şartlarında çok geniş bir yelpazede eğitim veriyoruz. Örneğin piyano, gitar, keman, kabak kemane, ney, flüt, çello, bağlama gibi bütün bu enstrümanların eğitimini veriyoruz. Bizim şu anda Türkiye'nin iyi üniversitelerinde eğitim alan mezun öğrencilerimiz var. Geçen yıl 36 öğrencimizden 24'ü ilk etapta 4 yıllık üniversite kazandı. Bu yüzde 70 gibi bir başarı demektir. Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bu yıl mezun öğrencilerimizin başarısı daha da yükselecektir" dedi.

Öğrencilerden Emirhan Alp ise 2023 yılında Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim aldığını belirterek, "Bizler burada temel olarak solfej eğitimi, nota eğitimi ve aynı zamanda Türki müziği eğitimi alıyoruz. Ben burada Türk Sanat Müziği eğitimi alıyorum. Ana enstrümanım da ut. Bireysel hocamızla eğitimlere başladığımızda ilk önce enstrümanımızı tanıyoruz. Ardından makam ve usul geçerek, bu yönde eserler icra ediyoruz. Buraya gelecek arkadaşlarımıza tavsiyem, asla pişman olmayacak, üstüne kendilerini geliştirecektir" şeklinde konuştu.