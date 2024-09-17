Biyodinamik Tarım Çatalca'da Gelişiyor - Son Dakika
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Biyodinamik Tarım Çatalca'da Gelişiyor

Biyodinamik Tarım Çatalca\'da Gelişiyor

CHP'li Erhan Adem, Çatalca'daki Demeter etkinliğinde organik tarımın önemini vurguladı.

17.09.2024 21:19
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çatalca'da düzenlenen "Demeter Türkiye" etkinliğine katıldı.

İhsaniye köyündeki programda bir konuşma yapan Adem, Demeter üyesi olan ve organik üretim yapan İstafil Çiftliği'ndeki çalışmaları yerinde görmek istediklerini söyledi.

Adem, Çatalca'da kurulan bu çiftliğin, biyodinamik tarım için örnek teşkil ettiğini ve burada genç çiftçilere eğitimler verildiğini kaydetti.

Biyodinamik üretim yapan çiftçilere her konuda destek olacaklarının sözünü verdiklerini vurgulayan Adem, şöyle konuştu:

"Biyodinamik tarım yapan çiftliklerde çok başarılı işlere imza atılacağını umuyorum. Çatalca'nın Türkiye Demeter grubuyla birlikte büyük bir atılım yapacağını, organik üretimde büyük bir pazar olacağını düşünüyorum. İstanbul'a da çok yakın olması itibariyle burada insanların ürünlere çok rahat ulaşabileceği bir pazar oluşacak. Bunun çalışmalarını yapacağız. Önümüzdeki yıllarda İstanbul'dan herkes buraya organik ürün almaya gelecek. Çatalca organik turizmi kenti olacak."

Biyodinamik tarım yapan çiftliklerin kendi gübrelerini de ürettiklerini aktaran Adem, "Toprak için gerekli olan ilaçları doğal ürünlerden elde ediyorlar, organik tarımın da ana felsefesi budur. Papatya, ısırgan otundan yaptıkları ilaçları toprakla buluşturuyorlar. " dedi.

Demeter'in dünyada birçok ülkede üyesi bulunan bir çiftçi topluluğu olduğunu ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika taşıdığını aktaran Adem, "Demeter 1928'de kuruldu ve yaklaşık yüzyıla dayanan bir geçmişi var. Bu çiftlikte biyodinamik tarım yapan çiftçilerimize cesaretlerinden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Uzun yıllar emek vermişler, bu hale getirmişler. Çok da güzel bir çiftlik olmuş. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Birlikte de çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de uluslararası bir federasyon olan Demeter'in belli kuralları bulunduğunu belirterek, "Çatalca'da uluslararası düzeyde tarımın yapılabileceğini ortaya koymak bile başlı başına teşekkür edilmesi gereken bir konu. Çatalca'da genç çiftçilerin de artık geleneksel tarım dışında inovativ ve organik tarım yapması sevindirici." diye konuştu.

Demeter Türkiye Başkanı ve İstafil Çiftliği'nin sahibi Arzu Duran ise 2015'ten bu yana İhsaniye köyünde biyodinamik tarım yaptığını vurgulayarak, "Biyodinamik tarım, toprağı ve çiftliği bir bütün olarak gören, çiftlik organizması temeline dayalı bir tarım türüdür. Verimliliği arttırmak için çiftliğimizdeki organik atıkları her türlü kalıntıları, hayvanların gübrelerini bir araya getirerek yaptığımız kompostlarla toprağımızı canlandırmayı hedeflediğimiz bir tarım şeklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Demeter'in ise biyodinamik tarımın uluslararası markası ve organik tarım standartlarını belirleyen uluslararası bir kuruluş olduğunu dile getirdi.

Bugünkü bütün organik standartların temelinin Demeter'e dayandığının altını çizen Duran, Demeter ürünlerinin biyodinamik adı altında dünya pazarlarında en kaliteli ürünler olarak kabul edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

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