Biyogaz Tesisi İddiaları Meclis'e Taşındı

06.05.2026 10:29
Ulaş Karasu, Şarkışla'daki biyogaz tesisinin çevreye zarar verdiğini ve acil eylem çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Şarkışla'daki biyogaz tesisinin atıklarını mera ve verimli tarım arazilerine bıraktığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Bölge için acil eylem planı çağrısı yapan Karasu, "Şarkışla'daki biyogaz tesisi hem çevre sağlığını hem de bölge halkının geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor. Şarkışla kaderine mi terk edilecek?" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Sehra Enerji Biyogaz Tesisi'nin atıklarını çevreye bıraktığı iddialarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Karasu, tesisin çevreye zarar verdiği yönündeki iddiaları gündeme getirerek, acil eylem planı yapılıp yapılmadığını sordu.

"Verimli tarım arazileri, meralar ve su kaynakları göz göre göre kirletiliyor"

2020 yılında yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan ve günlük 400 ton, yıllık yaklaşık 150 bin ton hayvansal atık işleme kapasitesine sahip biyogaz tesisinin faaliyetlerinin, çevredeki verimli tarım arazileri ve meralar üzerinde kirliliğe yol açtığı yönünde çok sayıda vatandaşın şikayetçi olduğunu belirten Karasu, "Şarkışla'daki biyogaz tesisi hem çevre sağlığını hem de bölge halkının geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı tehdit ediyor. Verimli tarım arazileri, meralar ve su kaynakları göz göre göre kirletiliyor" ifadelerini kullandı.

Önergede, tesisin en son ne zaman denetlendiğini, denetim sonuçlarını ve atık yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun olup olmadığının soran Karasu, Bakan Kurum'a, "Eğer zarar tespit edildiyse neden gerekli adımlar atılmamaktadır? Şarkışla'da yaşanan bu çevre sorununun çözümü için acil bir eylem planı hazırlanacak mıdır? Yoksa Şarkışla halkı kaderine mi terk edilecektir?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

