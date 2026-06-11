BlackCore Firmasına Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
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BlackCore Firmasına Dolandırıcılık İddiası

11.06.2026 23:32
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İsrailli firma BlackCore, sahte STK üzerinden Filistin'e bağış toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Fransa'da mart ayındaki yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan İsrailli BlackCore firmasının, sahte sivil toplum kuruluşu üzerinden " Filistin'e bağış" adı altında dolandırıcılık yaptığı ileri sürüldü.

Fransız Liberation ve İsrail merkezli Haaretz gazetesinin yürüttüğü araştırmaya göre, ülkede mart ayındaki yerel seçimlerde Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adayları hakkında dezenformasyon yaydığı için soruşturma açılan İsrailli BlackCore firması, bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi.

Araştırma, İsrailli firmanın 2025'te sahte sivil toplum kuruluşunun çevrim içi sayfası üzerinden "Filistin halkına destek" adı altında bağış topladığını ortaya koydu.

Sözde Filistin'e destek için kurulan "Sadaqah Palestine" isimli site ve bu siteye bağlı sahte profilli sosyal medya hesapları üzerinden İsrailli firmanın dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrail'in Fransa'daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti.

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Fransa'da 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde iki dönem görev yapan Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, İnsan Hakları, Filistin, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BlackCore Firmasına Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bala Başak Man Bala Başak Man:
    dolandırıcılık iddiası ciddi bir konu. sahte stk kurulmuş. gençler böyle olaylardan etkileniyo. kimse bu tür hilelere inanmasın diye uyarı gerekli. güvenilir kaynaklardan bağış yapalı herkes. 0 0 Yanıtla
  • Sibel Pişirir Sibel Pişirir:
    şimdiye kadar niye çıkmadı bu haber ya halkı kandırmışlar hemde bağış adıyla çok ayıp bisey bu işte bir de seçimleri falan etkilemişler 0 0 Yanıtla
  • Duran Ucuncu Duran Ucuncu:
    vay canına bi de dolandırıcılık mı çıktı başlarına şimdi de bağış toplamışlar ha bi bağış yapan insanlar var ya onlar da geçim derdinde iken böyle işlere düşüyo 0 0 Yanıtla
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