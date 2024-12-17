Blaundos Antik Kenti'nde 5 Su Kemerinin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Blaundos Antik Kenti'nde 5 Su Kemerinin Restorasyonu Tamamlandı

Blaundos Antik Kenti\'nde 5 Su Kemerinin Restorasyonu Tamamlandı

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 5 Roma su kemeri restore edildi, 2025'te kalan 4 kemer de yapılacak.

17.12.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen su kemerlerinden 5'i restore edildi.

Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nde 2018'de başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, su kemerlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Yapılan kazı çalışmalarında, sadece 1'i ayakta kalan ve diğerleri yıkılan su kemerlerine ait bloklar ve taşlar bulunarak tasnif edildi. Daha sonra da restore edilmesi için proje hazırlanarak ilgili kurumlardan izinler alındı. Yaklaşık 45 gün önce başlayan çalışmalarda, 5 su kemeri restore edilerek ayağa kaldırıldı.

"2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacak"

Uşak Valisi Naci Aktaş, Ulubey Kaymakamı İsmail Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, antik kenti ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, "Kente su taşıyan kemerlerden sadece bir tanesi orijinal haliyle ayaktaydı. Kalan 9 kemer sadece kalıntı olarak vardı. Burada yürütülen kazı çalışmaları sonrasında bunların da restorasyonu tamamlandı. Bugün itibarıyla 1 orijinal haliyle olan kemerimizin yanında 5 su kemerimiz daha ayağa kaldırıldı. İnşallah 2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacaktır. Bunun özelliği şu, burada yaptığımız kazı çalışmalarında sonuca vardırdığımız ilk restorasyon çalışması bu." dedi.

Kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde ve destekleriyle yürütüldüğünü aktaran Aktaş, antik kentin Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildiğini, kendilerinin de gerekli finansal destekleri sağladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Ulubey, Turizm, Kültür, Kemer, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blaundos Antik Kenti'nde 5 Su Kemerinin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:22:01. #1.13#
SON DAKİKA: Blaundos Antik Kenti'nde 5 Su Kemerinin Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.