ABD'li bakanın son konuşmasına Gazze protestosu damgası vurdu: Soykırım bakanı - Son Dakika
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ABD'li bakanın son konuşmasına Gazze protestosu damgası vurdu: Soykırım bakanı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dış politika konuşması sırasında Gazze'deki ölümlerden sorumlu tutulmasıyla protesto edildi. Göstericiler, Blinken'a 'soykırım bakanı' ve 'sizi affetmeyeceğiz' sloganlarıyla tepki gösterdi.

14.01.2025 19:16
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinin son dış politika konuşmasını yaparken "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz" sloganlarıyla protesto edildi.

4 YILLIK DIŞ POLİTİKASINI DEĞERLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Washington'da düşünce kuruluşu Atlantic Council'da katıldığı programda Biden yönetiminin 4 yıllık dış politikasını değerlendirdi.

"SAVAŞ YANLISISINIZ, CANAVARSINIZ"

Konuşması sırasında ayağa kalkarak Blinken'a seslenen gösterici, ABD'nin Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu kaydederek, "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız" diye bağırdı.

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan göstericinin ardından kısa süre sonra ayağa kalkan bir başka gösterici de benzer şekilde Gazze'deki soykırıma desteği nedeniyle Blinken'a sert tepki gösterdi.

Blinken'a "savaş yanlısısınız, canavarsınız" ve "soykırım bakanı" diye seslenen gösterici de güvenlik görevlileri tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

ABD\'li bakanın son konuşmasına Gazze protestosu damgası vurdu: Soykırım bakanı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'li bakanın son konuşmasına Gazze protestosu damgası vurdu: Soykırım bakanı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • AHMET YILMAZ:
    Arap eşeği aniriyor 65 93 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Aslanın dişisi de aslandır,tebrik eriyorum seni aslan yürekli 98 19 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    KORKUDAN ALTINA IÇTI PEVZENK 92 11 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    helal olsun 76 19 Yanıtla
  • Murat Avci:
    aferin..koca yürekli kız 87 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudı bakan 74 17 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    yahudi iT leri de içerde babalarını savunma telaşında.. 14 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Avrupa Amerika yı beğenmeyip niye yaşarsınız peki. 1 4 Yanıtla
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