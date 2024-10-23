Blinken: ABD Türkiye’nin Yanında

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(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, " Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Blinken, "Amerika Birleşik Devletleri, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Kalbim, mağdurlar ve aileleriyle birliktedir" dedi.