Blinken, APEC Zirvesi'nde Güvenlik Konularını Ele Aldı - Son Dakika
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Blinken, APEC Zirvesi'nde Güvenlik Konularını Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Japonya, Güney Kore ve Kanada ile güvenlik meselelerini görüştü.

15.11.2024 10:17
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Japonya, Güney Kore ve Kanadalı mevkidaşlarıyla dünya gündemindeki güncel konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, APEC Zirvesi kapsamında Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile ayrı ayrı görüştü.

Blinken, Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla, Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik konularının yanı sıra Rusya- Kuzey Kore yakınlaşmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmasını kınayan taraflar, Pyongyang'ın Rusya'ya asker göndermesini de ele aldı.

Blinken, İvaya ve Cho, ülkeleri arasındaki üçlü ittifak yanı sıra, G7, Quad (Dörtlü) Bloku, ve diğer platformlar üzerinden güvenlik ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Kanadalı mevkidaşıyla da görüştü

Diğer yandan Blinken, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya geldi.

Blinken, mevkidaşıyla, ABD-Kanada ilişkilerinin yanı sıra, Haiti'deki istikrarsızlık, Kuzey Kutbunun güvenliği ve Orta Doğu'daki kriz konularını görüştü.

Kaynak: AA

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