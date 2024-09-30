Blinken'dan Nasrallah Değerlendirmesi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine ilişkin, " Lübnan, bölge ve dünya onsuz daha güvenli." değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısında konuşan Blinken, İsrail-Lübnan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, bölgedeki sorunların çözümü konusunda her zaman diplomasiyi öncelediklerini vurgulayarak, bir kez daha taraflara tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesine ilişkin, "Hasan Nasrallah, aralarında Amerikalıların, İsraillilerin ve Lübnan ile Suriye'deki sivillerin olduğu kurbanlardan sorumlu olan acımasız bir teröristti. Lübnan, bölge ve dünya onsuz daha güvenli." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi ve gerilimin azalması amacıyla diplomatik çözümler için müttefikleriyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Blinken, "Orta Doğu'da kapsamlı istikrarın sağlanabilmesi için en iyi ve tek yol diplomasidir. ABD, bu çabalarını sürdürmeye kararlıdır." dedi.

İsrail'e güvenliğiyle ilgili tüm konularda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden Blinken, Tel Aviv'in bölgesel tehditler karşısında "kendini savunma hakkı" olduğu yorumunu bir kez daha yineledi.