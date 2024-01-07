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Blinken: Filistinli siviller şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli - Son Dakika
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Blinken: Filistinli siviller şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'deki yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönebilmeleri için baskı yapılamayacağını ve Birleşmiş Milletler'in önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Blinken ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin trajedisi hakkında da konuştu.

Blinken: Filistinli siviller şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli
07.01.2024 - 23:32,
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- Blinken: "Filistinli siviller şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli"

"(Filistinlilere) Gazze'yi terk etmeleri için baskı yapılamaz, yapılmamalıdır"

DOHA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Filistinli siviller, şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli. Gazze'yi terk etmeleri için baskı yapılamaz, yapılmamalıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turunun dördüncü durağı olan Katar'da temaslarının ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırılarının "dünyanın dört bir yanındaki insanlara zarar verdiğini" belirterek, "Bir düzineden fazla ülke Husilerin gelecekteki saldırılarından sorumlu tutulacağını açıkça ifade etti" dedi.

İsrail'in devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin evlerine dönebilmeleri için Birleşmiş Milletler'in önemli bir rol oynayabileceğini belirten Blinken, "Filistinli siviller, şartlar elverir vermez evlerine dönebilmeli. Gazze'yi terk etmeleri için baskı yapılamaz, yapılmamalıdır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen 2 gazeteciye değinen Blinken, gazetecilerin öldürülmesini "hayal edilemez bir trajedi" olarak nitelendirdi. Saldırıda hayatını kaybeden Fotomuhabir Hamza Dahdouh'un 26 Ekim'deki İsrail saldırılarında eşini, kızını ve torununu kaybeden, geçtiğimiz ay ise yaralanan Al Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael Dahdouh'un oğlu olduğunu hatırlatan Blinken, "Yaşadığı dehşeti hayal bile edemiyorum. Bir kez değil, şimdi ikinci kez" dedi.

"Bu insanlığımız için büyük bir sınav"

Al Thani ise yaptığı açıklamada, dünyanın Gazze'deki sivillerin acı görüntülerine alışmaya başladığını söyleyerek, "Bu insanlığımız için büyük bir sınav" ifadelerini kullandı. Al Thani ayrıca, Blinken ile Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları görüştüklerini aktardı.

Kaynak: İHA
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