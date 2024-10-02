Blinken: İran'ın Füze Saldırısı Kabul Edilemez

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının "kabul edilemez" olduğunu kaydederek, "İsrail, ABD'nin ve diğer ortakların aktif desteğiyle bu saldırıyı etkili şekilde yenilgiye uğratmıştır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bakanlıkta düzenlediği bir toplantı öncesinde Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsrail'e 200 civarında balistik füze fırlattığını ifade eden Blinken, "Bu kesinlikle kabul edilemez ve tüm dünya bunu kınamalı. İsrail, ABD'nin ve diğer ortakların aktif desteğiyle bu saldırıyı etkili şekilde yenilgiye uğratmıştır." dedi.

İsrail'in savunmasına ABD'nin bir kez daha aktif şekilde destek verdiğini vurgulayan Blinken, İsrail ile yakın koordinasyon halinde olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.