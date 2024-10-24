Blinken, Katar Emiri ile Gazze\'deki Ateşkes İçin Görüştü

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi ve Lübnan'da ateşkes çabalarıyla ilgili gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Temim'in, İsrail ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu turu kapsamında Doha'yı ziyaret eden Bliken'i kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkileri ilerletme olanaklarının ele alındığı aktarılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de konuşulduğu ifade edildi.

Şeyh Temim ile Blinken'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Lübnan'daki durumu da konuştuğu vurgulanan açıklamada, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çabalarına ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 11. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in ardından Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.