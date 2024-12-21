Blinken ve Cho Arasında İttifak Vurgusu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Güney Koreli mevkidaşı Cho ile yaptığı telefon görüşmesinde, her iki ülkenin de demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemi vurguladı.

ABD'nin Güney Kore halkına olan "sarsılmaz" desteğine dikkati çeken Blinken, ABD'nin iki ülke arasındaki ittifaka olan bağlılığını yineledi ve ittifakın ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkisine değindi.

Blinken, ABD'nin bölgesel güvenlik, refah ve demokratik ilkelerin desteklenmesi de dahil olmak üzere ittifakın ortak hedeflerini yerine getirmek üzere Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine vekaleten getirilen Başbakan Han Duck-soo ile işbirliği içinde çalışma niyetini ifade etti.

İkili, bölgesel ve küresel zorlukların ele alınmasında iki ülke arasında süregelen işbirliğine dikkati çekti.