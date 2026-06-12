BM: 138 Milyon Çocuk İşçi Var

Birleşmiş Milletler (BM), 2000'den bu yana sayılarda düşüş olsa da dünya genelinde 138 milyon çocuk işçi bulunduğunu belirtti.

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2000'den bu yana çocuk işçilerinin sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, 246 milyondan 138 milyona düştü. Ancak mevcut oranlar hala çok yavaş" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, dünyanın 2025'te çocuk işçiliğini küresel olarak ortadan kaldırma hedefine ulaşmaktan çok uzakta olduğu kaydedildi.